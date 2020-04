Prefeitura realiza trabalho de higienização de locais públicos como medida de prevenção

A Prefeitura Municipal de Atalaia continua o trabalho de higienização de locais públicos com grande circulação de pessoas. Nesta última quinta-feira (9) foi a vez do Centro Comercial, Bancos, Lotéricas e Rodoviária receberem esse trabalho de desinfetação. A higienização está sendo feita com água e produto desinfetante.

A ação é mais uma estratégia adotada pela Gestão Municipal como prevenção ao novo coronavírus, com o objetivo de eliminar os riscos de contágio.

O trabalho está sendo realizado por equipes devidamente protegidas com Equipamentos de Proteção Individual (EPI), recém adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde.