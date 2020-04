Vereador Fabricio Torres pede flexibilização de decreto para a reabertura do comércio de Atalaia

Em mensagem divulgada em rede social na manhã desta sexta-feira (10), o vereador Fabricio Torres (MDB), fez um apelo ao Poder Executivo Estadual para que haja uma flexibilização no decreto que proíbe o funcionamento de atividades não essenciais. O vereador pede que seja autorizada a abertura do comércio, embora também defenda restrições para que se mantenha o enfrentamento ao Covid-19.

“O nosso comércio vem sofrendo muito com o Decreto do Governador. Acho que está na hora de encontrarmos um meio termo para isso. Discutirmos esse problema, pois não pode mais esse comércio ficar o tempo todo fechado, pois os comerciantes não estão aguentando mais, nossos taxistas estão parados. Tem pessoas que precisam trabalhar para sobreviver”, destaca o vereador.

Fabricio Torres reiterou que a preocupação com a saúde é primordial, mas é preciso encontrar um equilíbrio entre a saúde pública e a saúde financeira dos comerciantes. “Entendo que é importante o combate a pandemia, mas vejo que as pessoas precisam trabalhar. Peço ao prefeito Chico Vigário, meu amigo, uma pessoa muito responsável e que sei que também está preocupado com isso, que possamos discutir essa questão junto com os comerciantes”, comentou.

O vereador indicou a possibilidade do comércio abrir em horário reduzido, com uso de equipamentos necessários para proteção. “Fica aqui o meu apelo e estou a disposição de todos para discutir isso. Tá na hora da gente rediscutir isso, pois tem pessoas que estão sofrendo demais”, concluiu.