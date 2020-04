Novas filiações fortalecem o Progressistas em Atalaia que deve compor chapa majoritária com o atual prefeito

O Partido Progressistas em Atalaia se colocou como um dos fortes quadros para o próximo pleito eleitoral de outubro. É que na última quinta-feira (2), a legenda que tem como presidente de seu Diretório Municipal, Luciano da Comesa, realizou as filiações de ex-vereadores, suplentes e importantes lideranças comunitárias, todos pré-candidatos a uma cadeira no Legislativo.

As filiações foram coordenadas pelo ex-vereador Toninho Miranda e por Cláudio Argentino. Quem esteve prestigiando o ato político foi o presidente do Diretório Municipal do MDB, Júnior Vigário.

O partido deverá compor a chapa majoritária com o prefeito Chico Vigário (MDB) em sua provável candidatura a reeleição, tendo como candidata a vice-prefeita a vereadora Maria da Comesa, com o total apoio do deputado federal Arthur Lira, líder nacional do Progressistas e também do ex-senador Biu de Lira.

As filiações foram feitas na residência do Luciano da Comesa, que na oportunidade destacou a união e a vontade de todos os filiados em continuar conseguindo os recursos necessários para importantes obras na cidade, assim como avanços na Saúde e Educação.

“Nesse momento difícil que o mundo atravessa, por causa dessa pandemia, temos que nos unir e proteger a população com investimentos fortes na área da Saúde do nosso município e na assistência social dos cidadãos que estão com dificuldade de exercer o seu trabalho”, destacou o presidente do Progressistas Atalaia, reforçando o compromisso da legenda com o município.

Agora pelo Progressistas, os ex-vereadores Toninho Miranda, Tacinho e Zequinha Collor vão tentar retornar à Casa Hilton Agra de Albuquerque. Nomes como Neto Acioli, Toinho Raposo, João Severo, Yai, Cláudio Argentino, Zé da Boca da Mata, Ebian Vasconcelos, Qualhadinha, Jaílson, Silu, Maria Do Ó, Corisco, Wendel Barros, Bibi, Zenaide, Fabiana, Maria da Vila, Magali, Lucineide, Vânia, Valmir e Ribeirão também reforçam a legenda que pode garantir de três a quatro representantes na Legislatura 2021/2024.

Neto Acioli é um dos que reforçam a legenda para o próximo pleito eleitoral.