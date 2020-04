Live solidária do Chulapa arrecada mais de 400 cestas básicas para doação

O atalaiense Aloisio Chulapa realizou na noite desta segunda-feira (6), uma live solidária direto de sua residência no bairro José Paulino, que totalizou 70.729 telespectadores. Transmitido no Instagram com a finalidade de arrecadar cestas básicas para famílias vitimas da enchente em Santana do Ipanema, a live contou com um show do cantor Val Bocca, autor do hit Homem Gol, música em homenagem a Aloisio Chulapa.

Como resultado da ação, foram arrecadadas mais de 400 cestas básicas de alimentos, que serão doadas às famílias vítimas das fortes chuvas que atingiram a cidade de Santana do Ipanema, sertão de Alagoas, resultando em enchentes que deixaram um rastro de destruição e centenas de famílias desabrigadas e desalojadas.

“Quero agradecer a todos vocês que doaram e assistiram a nossa live. Estamos aqui para fazer o bem. Eu queria arrecadar 100 cestas básicas, mas graças a Deus conseguimos mais de 400. Obrigado a todos que fizeram a sua doação, que Deus lhes dê em dobro”, destacou o Chulapa.