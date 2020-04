Prefeito Chico Vigário nomeia novo secretário de Educação de Atalaia

O prefeito de Atalaia, Chico Vigário, deu posse na manhã desta segunda-feira (6), ao novo secretário municipal de Educação, Genivaldo Correia de Lima, que substitui o ex-secretário Anilson Júnior, que esteve a frente da pasta de junho de 2019 até o inicio deste mês de abril.

O novo responsável pela pasta da Educação atalaiense é natural de Atalaia, filho de trabalhador rural, nascido e criado na antiga Usina Ouricuri, hoje Distrito Ouricuri. Professor Genivaldo Correia é licenciado em Matemática e pós-graduado em Gestão e Coordenação, estava como diretor da Escola Municipal João Cordeiro de Souza Júnior, desde 2014, eleito democraticamente por várias vezes em sua comunidade.

O prefeito Chico Vigário deu as boas-vindas ao novo secretário, desejando votos de sucesso. “Ele chega para somar e dá continuidade ao trabalho do agora ex-secretário professor Anilson Júnior. Com esse gesto reafirmo o meu compromisso com a educação de Atalaia e com o povo atalaiense”.