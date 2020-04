Com mais de 3 mil idosos imunizados, Atalaia ultrapassa meta da campanha de vacinação contra a gripe

Até o final da noite desta sexta-feira (3), aproximadamente 3.312 pessoas com mais de 60 anos haviam sido imunizadas em Atalaia, ultrapassando a meta de 90% estipulada pelo Ministério da Saúde, para a campanha de vacinação contra a gripe em 2020. A quantidade de idosos vacinados representa 94,31% de um total de 3.512 pessoas que fazem parte deste grupo no município.

A meta foi ultrapassada 11 dias após os profissionais da Saúde do município de Atalaia iniciarem a campanha no dia 24 de março. A Secretaria de Saúde montou um plano estratégico para atender a demanda do município.

Na estratégia ficou dividido por micro área e de casa em casa (domiciliar) onde a equipe composta por agente de saúde, enfermeiro, técnico de enfermagem e o motorista visitam os domicílios porta a porta vacinando os idosos de 60 anos acima e profissionais da saúde. Evitando assim aglomerações devido as medidas de contágio do coronavírus se caso fossem aplicadas nas UBS's (Unidade Básica de Saúde).

Além do pessoal da terceira idade, foram vacinados 529 profissionais da Saúde da cidade de Atalaia, que também integram o grupo prioritário desta primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação, que termina na próxima terça-feira, dia 07 de abril.

Vacinômetro - Fonte:SIPNI/DATASUS/MS