Aloísio Chulapa vai doar cestas básicas para vítimas da enchente em Santana do Ipanema

Coração gigante, Aloísio Chulapa irá realizar a doação de uma grande quantidade de cestas básicas para famílias vítimas das fortes chuvas que atingiram a cidade de Santana do Ipanema, sertão de Alagoas, resultando em enchentes que deixaram um rastro de destruição e centenas de famílias desabrigadas e desalojadas.

Com passagem pelo time do Ipanena em 2015, representante da cidade no Futebol de Alagoas, Chulapa destacou a importância de gestos de solidariedade que possam amenizar o sofrimento dessas famílias. “São famílias que perderam seus bens materiais e estão passando necessidade. É importante ajudar as pessoas que precisam”, destacou em vídeo publicado nas redes sociais.

Chulapa também desafiou seus seguidores do Instagram a seguirem seu exemplo e também realizar de coração a doação de cesta básica, não importando a quantidade.

A cheia em Santana do Ipanema foi a maior já registrada em 40 anos. O desastre afetou aproximadamente 200 famílias que viviam próximo ao leito dos rios.

Aloisio em ação pelo Ipanema contra o CSA, em jogo válido pelo Campeonato Alagoano.