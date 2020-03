Secretaria de Saúde orienta feirantes e população a adotarem hábitos de prevenção ao coronavírus

Na oportunidade, também foi reforçada a importância do isolamento social e a higienização das mãos, utilizando água e sabão.

Foi realizada uma panfletagem com um guia de informação sobre os sintomas, formas de transmissão e as medidas de prevenção ao novo coronavírus.

