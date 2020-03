Prefeitura de Atalaia vacina idosos contra a gripe em casa para evitar aglomerações nos postos de saúde

“Pedimos que os idosos continuem o isolamento social e que aguardem a equipe em suas casas. Casos especiais serão atendidos nas UBSs, agendados pelos ACS e com hora marcada”, destaca nota divulgada pelo órgão de saúde municipal.

A Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Saúde, iniciou nesta última terça-feira (24), a vacinação domiciliar da Campanha de Vacinação contra a Gripe. A medida tem o objetivo de evitar que os idosos, grupo de risco do Covid-19, se aglomerem nos postos de saúde.

