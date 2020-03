Campanhas solidárias buscam arrecadar alimentos e produtos de higiene para famílias carentes em Atalaia

Com o isolamento domiciliar para evitar a proliferação do novo coronavírus em Atalaia, gestos de solidariedade surgem com o objetivo de minimizar o impacto social no município, com a arrecadação de alimentos, água mineral e produtos de higiene para as famílias economicamente mais vulneráveis à pandemia.

Os produtos serão distribuídos em áreas de maior necessidade, beneficiando moradores de rua, catadores de lixo, vendedores ambulantes, motoristas de transportes coletivos, entre outros, pessoas que neste momento estão a mercê da própria sorte.

Visando ajudar famílias dos Conjuntos Maria de Nazaré e Deus É Fiel a se prevenirem contra o coronavírus, a Paróquia de Nossa Senhora das Brotas iniciou a campanha com os seguintes locais de doação: Creche Escola Educa Kids (Vila), Igreja Nossa Senhora Aparecida (Vila), Matriz de Nossa Senhora das Brotas (Rua de Cima) e Igreja de São Sebastião (Vila). Informações pelo telefone: 99102-1998.

Já um grupo de amigos lançaram também nesta terça-feira (24), uma importante campanha intitulada UNIÃO SOLIDÁRIA #TodosPorAtalaia. “É hora de unir nossas forças, na tentativa de promover pelo menos a alimentação e higienização nesse momento tão desesperador. Somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus. Chegou a hora de cada um de nós, fazer a nossa parte”, destaca a nota publicada pelo Grupo nas redes sociais.

As doações para a campanha UNIÃO SOLIDÁRIA #TodosPorAtalaia podem ser entregues na Farmácia Popular do Brasil, localizada em frente a Associação dos Moradores do Bairro José Paulino. Pode também entrar em contato pelo WhatsApp +55 82 9195-4190, pelos contatos 99131-2190, 99340-4510 ou pelo e-mail: uniaosolidariaatalaia@gmail.com.