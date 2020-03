Profissionais da saúde de Atalaia fazem apelo para população ficar em casa

Numa tentativa de amenizar o avanço do coronavírus e de proteger a própria vida, profissionais de saúde de todo o mundo iniciaram uma campanha que ganhou as redes sociais nesta semana. Em Atalaia, por exemplo, segurando cartazes que formavam a frase “Nós estamos aqui por vocês, fiquem em casa por nós”, os profissionais do Hospital João Lyra Filho apelam que a população permaneça em quarentena, sem sair de casa.

Fortalecer o isolamento social é de grande importância nesse momento para achatar a curva de contágio do vírus, em nosso Estado, em nosso país, já que cada pessoa na rua é um potencial contagiante ou contagiado pelo vírus.

O descumprimento das medidas preventivas adequadas pode prejudicar os profissionais da saúde, que são os que estão na linha de frente de combate ao coronavírus.

Neste domingo (22), Alagoas contabiliza 85 casos suspeitos do novo coronavírus, sendo 07 casos confirmados. O município de Atalaia não possui nenhum caso suspeito ou confirmado.

Nas redes sociais, a Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Saúde informou que o Hospital João Lyra Filho está pronto para receber pacientes que estejam com suspeita de coronavírus (COVID -19). Foi disponibilizado um enfermaria com leitos de isolamento para garantir a segurança de todos. “Faremos o primeiro atendimento e em seguida encaminharemos para o Centro de Referência, seguindo as normas da Secretaria Estadual de Saúde e da Organização Mundial de Saúde (OMS).