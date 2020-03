Vereadora Neide Miranda solicita do Governador a pavimentação asfáltica do São Sebastião, Jagatá, Parque do Futuro I e Paraíso

“Com essas novas pavimentações que estão sendo feitas em todo o Estado, ontem o senador Renan Calheiros falou no assunto e eu imediatamente debati. Ele prometeu ao prefeito que agora vai fazer a pavimentação daquelas ruas, se tornando uma outra via de acesso da cidade. Para nós vai ser uma obra de grande porte. O importante é trazer recursos e melhorias para a nossa cidade e nossa população”, destacou a vereadora fazendo uso da Tribuna.

Neide Miranda relatou que desde 2010 vem lutando para que essa solicitação seja atendida e que inclusive já esteve com o governador Renan Filho na região, que se comprometeu com essa obra que oportunizará uma melhor trafegabilidade de veículos e pedestres, contribuindo para que os moradores usufruam de uma melhor qualidade de vida.

Durante a Sessão Ordinária, a parlamentar apresentou um Requerimento destinado ao governador Renan Filho. Nele, Neide Miranda solicita que as obras sejam realizadas na Avenida São Sebastião, Conjunto São Sebastião, Jagatá, Parque do Futuro I, Rua da Caixa D’água e adjacências (Conjunto Paraíso).

Na busca por oferecer melhores condições de vida a milhares de famílias atalaienses, a vereadora Neide Miranda (MDB) solicitou na manhã da última terça-feira, 17, que o Governo do Estado realize os serviços de pavimentação asfáltica em diversas ruas do bairro José Paulino.

