Vereador Marivaldo volta a cobrar do Executivo a colocação de novas bueiras para evitar alagamento em ruas do Distrito Porangaba

“Essa solicitação já foi feita por mim em várias oportunidades, mas infelizmente não foram atendidas. A proximidade do período chuvoso deixa a comunidade apreensiva, por conta disso volto a pedir agilidade e celeridade ao Poder Executivo na realização dessa obra, pra evitar novos alagamentos”, comentou Marivaldo.

O parlamentar destacou que é necessário que o Poder Executivo coloque bueiras maiores, já que as bueiras existentes não comportam grande volume de chuvas.

O temporal que atingiu o Distrito Porangaba na manhã desta quarta-feira (18), causou diversos transtornos em ruas da localidade, com alagamento de várias residências. A situação foi relatada pelo vereador Marivaldo Souza (MDB), que é morador da região.

