Após alerta da SEMARH, Defesa Civil reforça monitoramento do Rio Paraíba em Atalaia e região

O aviso hidrometeorológico especial divulgado pela Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), nesta quarta-feira (18), informa que as chuvas que vêm ocorrendo nas últimas horas sobre os municípios de Quebrangulo e Paulo Jacinto, na bacia hidrográfica do Rio Paraíba poderão impactar significativamente na elevação do seu nível e afetar os municípios citados acima e demais municípios para onde se dirige a corrente de água.

A previsão é de chuvas moderadas a forte a partir da tarde desta quarta-feira (18), podendo se estender até a madrugada de quinta-feira (19).

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) da cidade de Atalaia está realizando o constante monitoramento de todo o Vale do Paraíba, já que a tendência, segundo a Sala de Alerta, é de “elevação gradual do nível do Rio Paraíba e seus afluentes, mas caso ocorram pancadas intensas de chuva, existe a possibilidade de inundação das casas mais próximas ao leito do rio principal e adjacências, além de alagamentos em áreas urbanas com deficiência de drenagem urbana”.

“O alerta foi emitido e de imediato reforçamos esse monitoramento, mas nada que cause preocupação até o presente momento. Mas, informamos à população que continuamos trabalhando em nível operacional de alerta”, destaca o secretário Massilon Mendes, que realiza o monitoramento junto com o meteorologista André Gonçalo e equipe da Compdec.

Dados de momento (16:35), do Boletim Hidrológico da SEMARH, classifica como ESTÁVEL a situação do Rio Paraíba na cidade de Atalaia.